"Результатами задоволені": Зеленський розповів про застосування високоточної зброї

За словами президента, зараз не час озвучувати деталі застосування такої зброї, але в командуванні залишилися нею задоволені.

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді профільних посадовців і військових. Про це глава держави повідомив 4 серпня.

Зеленський зазначив, що засідання тривало понад три години. Президенту відзвітували про ситуацію на фронті в усіх напрямках. Крім наступальних і оборонних дій обговорювали також логістику і постачання українських військ.

Також на Ставці порушували питання "зернового коридору".

"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", — зазначив Зеленський.

Також питання стосувалися військово-промислового комплексу. За словами глави держави, зараз ведеться робота над спрощенням процедури для підприємств ВПК, "щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами".

Крім того, Зеленський заявив про застосування високоточного озброєння, однак деталей повідомляти не став.

"Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", — заявив президент.

Нагадаємо, 4 серпня ЗМІ повідомляли про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки двома морськими дронами. За даними журналістів, спецоперацію провели СБУ і ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі у Феодосії, що в окупованому Криму. За даними командування, база забезпечувала потреби Чорноморського флоту РФ.