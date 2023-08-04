"Ставки высоки": аналитик объяснил, как за время контрнаступления изменились тактики ВС РФ и ВСУ

Захватчики придумали, как заманивать защитников в ловушку, но Киев это учел и использовал для нанесения больших потерь врагу. Эксперт Джек Уотлинг предположил, когда будет понятна "траектория конфликта".

Related video

Российские войска изменили тактику во время контрнаступления Сил обороны, но защитники смогли учесть это и воспользоваться ситуацией для более эффективных штурмов. Об этом в колонке, опубликованной 4 августа в Financial Times, рассказал аналитик Джек Уотлинг.

Он объяснил, что с началом украинского контрнаступления ВС РФ начали действовать по новой тактике. Российские оккупанты специально позволяли защитникам заходить на минные поля, чтобы потом контратаковать там с танками и противотанковым управляемым оружием на флангах.

"После того, как украинская техника выбита, россияне применяют минометы и артиллерию против пехоты. Если силы Киева проходят через минные поля и попадают в окопы, россияне часто оставляют свои боевые позиции и взрывают готовые заряды, чтобы убить первую волну нападающих", — добавил аналитик.

По его словам, в результате Украина понесла большие потери на передовой. Однако ВСУ удалось адаптировать собственную тактику. Бойцы начали проникать на позиции оккупантов, чтобы запутать их и ударить с флангов еще до попытки прорыва обороны.

"Эти методы уменьшили украинские потери, но необходимые планирование и разведка делают этот процесс медленным. Украинцы борются за 700 метров за раз, и это дает их оппонентам шанс перезагрузиться. Но ускорение процесса приводит к неприемлемой скорости потери оборудования", — подчеркнул Уотлинг.

Эксперт написал, что украинские силы использовали высокоточные ракеты для ликвидации вражеских контрбатарейных радаров, а также научились находить и уничтожать российские пушки.

"Эта систематическая эрозия российской артиллерии стала переломным моментом: впервые в войне украинские гаубицы могут вести постоянный огонь по российским позициям. Это также означает, что Москва — хотя и уничтожает украинскую технику на минных полях — имеет меньше артиллерийской мощности, чтобы убивать пехоту, которая появляется из них. В результате украинским войскам удается захватывать российские позиции, даже когда их техника оказалась под открытым небом", — отметил Уотлинг.

Он объяснил, что российская армия нанесла значительные потери Силам обороны благодаря бронетехнике, но при этом сделала технику более уязвимой. На машины ВС РФ, размещенные вблизи линии фронта, ночью охотятся беспилотники с реактивными гранатами.

"Уничтожение артиллерии, бронетехники, радаров и боеприпасов приводит к тому, что московская пехота получает все меньше поддержки. Однако российские подразделения продолжают вести ожесточенные бои, а потери украинской техники остаются высокими", — подчеркнул аналитик.

Он предположил, что в определенный момент количество пехоты у РФ окажется слишком малым, а поддержка артиллерии и бронетехники — недостаточной. В таком случае оборона российских оккупантов "может развалиться". Также эксперт отметил, что при условии сухой погоды продвижение Украины продлится до начала ноября.

"Это будет критический момент: с тех пор прогресс будет зависеть от того, какая сторона лучше подготовилась к зимним боям", — добавил Уотлинг.

По его словам, для Украины ставки — высоки. Ведь в случае прорыва ВСУ, защитники смогут освободить значительную часть территорий и заставить Москву перебросить на передовую необученных армейцев. В то же время если значительного продвижения не произойдет, РФ сможет подготовить новые подразделения и "вернуть инициативу".

"В любом случае, Киев будет нуждаться в постоянной международной помощи. Но к осени траектория конфликта будет понятна", — подытожил Уотлинг.

Джек Уотлинг: что о нем известно

Фото Джека Уотлинга со страницы о нем на сайте Центра Уилсона Фото: Wilson Center

Доктор Джек Уотлинг — старший научный сотрудник в отделе сухопутной войны в Королевском институте объединенных сил (RUSI). Он работает с военными Великобритании над разработкой концепций операций, оценкой будущей среды операций и оперативным анализом современных конфликтов.

Уотлинг — доктор философии. Он исследовал разные страны, в частности Ирак и Украину. Также эксперт является международным научным сотрудником Центра Уилсона в Вашингтоне.

Напомним, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что коллаборационисты и оккупанты в Крыму только создают видимость, что полуостров с Россией надолго. Между тем самые высокие "чиновники" уже вывезли родных.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Украина имеет возможности для уничтожения российского флота в Черном море. Он заверил, что в течение года Силы обороны стали "гораздо сильнее" в этом вопросе.