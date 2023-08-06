Запрет на выезд за границу мужчинам: в МВД ответили на заявление Денисенко

Представительница МВД Марьяна Рева отметила, что Денисенко — не советник министра внутренних дел и его точка зрения не может быть позицией ведомства.

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В Министерстве внутренних дел заявили, что высказывания главы аналитического центра Украинского института будущего Вадима Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу не является официальной позицией ведомства. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале министерства в воскресенье, 6 августа.

"Высказывания господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу — личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, представительница МВД Марьяна Рева подчеркнула, что Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел, как ранее написали некоторые СМИ.

Запрет на выезд мужчинам за границу: что об этом известно

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины даже после победы в течение трех лет. По его словам, иначе это приведет к тому, что украинцы не сохранятся как нация.

"Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн. человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К несчастью", — написал Денисенко.

Предложение вызвало резонанс в обществе: и военные, и гражданские успели раскритиковать пост Денисенко в социальных сетях.

Напомним, идея не выпускать мужчин за границу после победы вызвала возмущение.Хотя Денисенко отметил, что, вероятно, должны быть законные способы выезда — например, на лечение для военных, участников боевых действий.

Также мы писали о том, что 16 августа 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию о разрешении выезда из Украины мужчинам без военного опыта. Он напомнил, что защита отечества — это долг каждого и что все граждане Украины, согласно Конституции, имеют равные права.

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