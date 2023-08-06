Заборона на виїзд за кордон чоловікам: у МВС відповіли на заяву Денисенка

Представниця МВС Мар'яна Рева зазначила, що Денисенко — не радник міністра внутрішніх справ і його точка зору не може бути позицією відомства.

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У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що висловлювання глави аналітичного центру Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон не є офіційною позицією відомства. Повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі міністерства у неділю, 6 серпня.

"Висловлювання пана Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон — особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України", — йдеться в заяві відомства.

Крім того, представниця МВС Мар'яна Рева підкреслила, що Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ, як раніше написали деякі ЗМІ.

Заборона на виїзд чоловікам за кордон: що про це відомо

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків з України навіть після перемоги протягом трьох років. За його словами, інакше це призведе до того, що українці не збережуться як нація.

"Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 — це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном приблизно 7 млн осіб, повернеться половина. Усі ті, хто пише про комплексні заходи щодо повернення — лукавлять. Жодних реальних комплексних заходів немає і не буде. На жаль", — написав Денисенко.

Пропозиція викликала резонанс у суспільстві: і військові, і цивільні встигли розкритикувати пост Денисенка в соціальних мережах.

Нагадаємо, ідея не випускати чоловіків за кордон після перемоги викликала обурення, хоча Денисенко наголосив, що, ймовірно, мають бути законні способи виїзду — наприклад, на лікування для військових, учасників бойових дій.

Також ми писали про те, що 16 серпня 2022 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію про дозвіл виїзду з України чоловікам без військового досвіду. Він нагадав, що захист вітчизни — це обов'язок кожного і що всі громадяни України, згідно з Конституцією, мають рівні права.

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