"Неправильно оценивают": Подоляк резко ответил на заявление РФ о мирных переговорах

Глава Офиса президента Украины уточнил, что из-за позиции Кремля любые политико-дипломатические переговоры с участием России будут бесплодными.

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Россия глубоко ошибается и неправильно оценивает свои перспективы, когда заявляет, что мирные переговоры с Украиной невозможны. Об этом написал глава Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter в воскресенье, 6 августа.

"Официальная Москва совершенно неправильно оценивает свои перспективы. Поэтому любые политико-дипломатические форматы с участием России не могут быть использованы", — написал политик.

Подоляк добавил, что военная контроперация по восстановлению целостности территории Украины, принуждению России к соблюдению норм международного права и обеспечению масштабных выплат за накопленные военные преступления будет продолжена.

"Только значительные тактические поражения России на фронте могут оказать явное влияние на нынешнюю российскую политическую элиту", — уточнил глава ОП.

Таким образом Подоляк ответил на реплику пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по поводу переговоров между двумя воюющими сторонами.

Мирные переговоры России и Украины: что заявил Песков

В интервью газете The New York Times спикер Владимира Путина заявил о том, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Украиной нет и боевые действия продолжится в обозримом будущем. Кроме того, по его словам, Россия хочет контролировать территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ. Таким образом страна-агрессор претендует не только на аннексированный Крым, оккупированные части Донецкой и Луганской областей, но и на Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, 6 августа Саудовская Аравия представила новый мирный план по Украине. Он предусматривает в частности обмен пленными и прекращение огня на всех фронтах.

Кроме того 2 августа сообщалось, почему Саудовская Аравия начала искать мира для Украины. Саудовская Аравия инициировала проведение мирного саммита по вопросам окончания войны в Украине. На встречу приглашены более 30 стран мира за исключением Российской Федерации.