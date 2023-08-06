"Неправильно оцінюють": Подоляк різко відповів на заяву РФ про мирні переговори

Глава Офісу президента України уточнив, що через позицію Кремля будь-які політико-дипломатичні переговори за участю Росії будуть безплідними.

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Росія глибоко помиляється і неправильно оцінює свої перспективи, коли заявляє, що мирні переговори з Україною неможливі. Про це написав глава Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter у неділю, 6 серпня.

"Офіційна Москва абсолютно неправильно оцінює свої перспективи. Тому будь-які політико-дипломатичні формати за участю Росії не можуть бути використані", — написав політик.

Подоляк додав, що військова контроперація з відновлення цілісності території України, примусу Росії до дотримання норм міжнародного права та забезпечення масштабних виплат за накопичені воєнні злочини буде продовжена.

"Тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту", — уточнив глава ОП.

У такий спосіб Подоляк відповів на репліку прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова щодо переговорів між двома супротивними сторонами.

Мирні переговори Росії та України: що заявив Пєсков

В інтерв'ю газеті The New York Times речник Володимира Путіна заявив про те, що наразі підстав для мирної угоди з Україною немає, а бойові дії продовжаться в осяжному майбутньому. Крім того, за його словами, Росія хоче контролювати території, приналежність яких їй зафіксовано в Конституції РФ. У такий спосіб країна-агресор претендує не тільки на анексований Крим, окуповані частини Донецької та Луганської областей, а й на Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, 6 серпня Саудівська Аравія представила новий мирний план щодо України. Він передбачає зокрема обмін полоненими та припинення вогню на всіх фронтах.

Крім того, 2 серпня повідомлялося, чому Саудівська Аравія почала шукати миру для України. Саудівська Аравія ініціювала проведення мирного саміту з питань закінчення війни в Україні. На зустріч запрошено понад 30 країн світу, за винятком Російської Федерації.