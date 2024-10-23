Для мобілізації ресурсів: в ОП пояснили, що буде в ще одному плані Зеленського (відео)

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів про дві складові плану перемоги Зеленського: міжнародна допомога та внутрішня мобілізація. Перший аспект стосується чітких вимог до західних партнерів щодо необхідної зброї, а другий — мобілізації ресурсів і виробництва в Україні.

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Українські ЗМІ повідомили про те, що президент Володимир Зеленський готує новий план для України на час війни. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив цю інформацію в інтерв'ю "РБК-Україна" і повідомив, що цей план має складатися з двох важливих елементів для досягнення перемоги.

Новий план Зеленського

Як повідомляє BBC Україна, президент Володимир Зеленський дав завдання розробити так званий "внутрішній план перемоги". Цей документ, на відміну від попереднього плану, не є альтернативою вже наявної стратегії. Він більше фокусується на внутрішніх рішеннях, які мають бути реалізовані Україною в різних секторах: військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика тощо. Якщо попередній план був орієнтований переважно на міжнародних партнерів, новий акцентує на діях самої України, які необхідні для успішного завершення війни.

Позиція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що друга важлива складова плану перемоги Зеленського полягає в мобілізації самої України. Він пояснив, що допомога міжнародних партнерів і внутрішні зусилля України — це два паралельні процеси, які повинні йти рука об руку.

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Президент Володимир Зеленський, за словами Подоляка, прагне отримати чіткі структуровані пояснення від відповідальних за кожний напрямок: хто саме і що має зробити протягом певного періоду часу. Він зазначає, що Україна має врахувати всі необхідні фактори для досягнення ефективних результатів. Зокрема, важливим є збільшення виробництва дронів, які можуть суттєво вплинути на перебіг війни як на фронті, так і в глибоких тилових районах Росії.

Ще однією ключовою темою є фінансування оборони та чітке розуміння того, на які бюджетні ресурси можна розраховувати. Це потребує аналізу податкової системи, економічних стимулів та ефективного використання ресурсів для підтримки Збройних Сил України. Подоляк підкреслює, що внутрішня мобілізація та економічна стабільність є життєво важливими елементами для продовження боротьби.

Для міжнародних партнерів Україна вже розробила чіткі пояснення щодо того, які види озброєння є необхідними і чому їх потрібно надавати негайно. У контексті внутрішньої політики країна також повинна мати такі ж чіткі інструкції щодо функціонування економіки під час війни, з огляду на те, що війна може тривати довго, і це вимагає подолання втоми від тривалих бойових дій.

"Мені це подобається. План перемоги, який презентовано західним країнам, він орієнтований на західні країни та їхні спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку, що в цій економіці мають робити органи тощо. Це дві складові одного процесу", — наголосив Подоляк.

Подоляк наголосив на важливості того, що план перемоги, представлений західним партнерам, був орієнтований на їхні можливості та ресурси. Але разом із цим необхідна стимуляція внутрішнього ринку, і державні органи мають розуміти, які конкретні кроки мають бути зроблені для підтримки економіки під час війни. Таким чином, дві складові плану перемоги — міжнародна допомога та внутрішня мобілізація — є взаємопов'язаними частинами одного цілісного процесу, який веде Україну до перемоги.

За словами радника, Зеленський прагне забезпечити баланс між міжнародною підтримкою та внутрішніми реформами, оскільки ці процеси мають бути взаємодоповнюючими. План перемоги, який було презентовано для західних країн, зосереджений на їхніх можливостях, однак для досягнення успіху потрібні також структурні зміни всередині самої України.

Нагадаємо, 16 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "план перемоги", який представив Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. За його словами, йдеться про створення умов, коли для РФ стає занадто високою ціною продовжувати залишатися в Україні.