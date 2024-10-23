Для мобилизации ресурсов: в ОП объяснили, что будет в еще одном плане Зеленского (видео)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал о двух составляющих плана победы Зеленского: международная помощь и внутренняя мобилизация. Первый аспект касается четких требований к западным партнерам относительно необходимого оружия, а второй — мобилизации ресурсов и производства в Украине.

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Украинские СМИ сообщили о том, что президент Владимир Зеленский готовит новый план для Украины на время войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил эту информацию в интервью "РБК-Украина" и сообщил, что этот план должен состоять из двух важных элементов для достижения победы.

Новый план Зеленского

Как сообщает BBC Украина, президент Владимир Зеленский дал задание разработать так называемый "внутренний план победы". Этот документ, в отличие от предыдущего плана, не является альтернативой уже существующей стратегии. Он больше фокусируется на внутренних решениях, которые должны быть реализованы Украиной в различных секторах: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и тому подобное. Если предыдущий план был ориентирован преимущественно на международных партнеров, новый акцентирует внимание на действиях самой Украины, которые необходимы для успешного завершения войны.

Позиция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что вторая важная составляющая плана победы Зеленского заключается в мобилизации самой Украины. Он пояснил, что помощь международных партнеров и внутренние усилия Украины — это два параллельных процесса, которые должны идти рука об руку.

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Президент Владимир Зеленский, по словам Подоляка, стремится получить четкие структурированные объяснения от ответственных за каждое направление: кто именно и что должен сделать в течение определенного периода времени. Он отмечает, что Украина должна учесть все необходимые факторы для достижения эффективных результатов. В частности, важным является увеличение производства дронов, которые могут существенно повлиять на ход войны как на фронте, так и в глубоких тыловых районах России.

Еще одной ключевой темой является финансирование обороны и четкое понимание того, на какие бюджетные ресурсы можно рассчитывать. Это требует анализа налоговой системы, экономических стимулов и эффективного использования ресурсов для поддержки Вооруженных Сил Украины. Подоляк подчеркивает, что внутренняя мобилизация и экономическая стабильность являются жизненно важными элементами для продолжения борьбы.

Для международных партнеров Украина уже разработала четкие объяснения относительно того, какие виды вооружения необходимы и почему их нужно предоставлять немедленно. В контексте внутренней политики страна также должна иметь такие же четкие инструкции по функционированию экономики во время войны, с учетом того, что война может длиться долго, и это требует преодоления усталости от длительных боевых действий.

"Мне это нравится. План победы, который представлен западным странам, он ориентирован на западные страны и их способности. Но нужна стимуляция и внутреннего рынка, что в этой экономике должны делать органы и тому подобное. Это две составляющие одного процесса", — подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил важность того, что план победы, представленный западным партнерам, был ориентирован на их возможности и ресурсы. Но вместе с этим необходима стимуляция внутреннего рынка, и государственные органы должны понимать, какие конкретные шаги должны быть сделаны для поддержки экономики во время войны. Таким образом, две составляющие плана победы — международная помощь и внутренняя мобилизация — являются взаимосвязанными частями одного целостного процесса, который ведет Украину к победе.

По словам советника, Зеленский стремится обеспечить баланс между международной поддержкой и внутренними реформами, поскольку эти процессы должны быть взаимодополняющими. План победы, который был представлен для западных стран, сосредоточен на их возможностях, однако для достижения успеха нужны также структурные изменения внутри самой Украины.

Напомним, 16 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "план победы", который представил Зеленский, не предусматривает освобождение всех оккупированных территорий военным путем. По его словам, речь идет о создании условий, когда для РФ становится слишком высокой ценой продолжать оставаться в Украине.