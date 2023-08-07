"Отдал Украине все что имел": на фронте погиб экс-нардеп

Экс-нардеп Сергей Слабенко в свое время представлял в ВР Волынскую область. У мужчины остались жена с сыном и дочерью.

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На Запорожском направлении в войне против РФ 4 августа погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко. Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады Украины.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-нардеп с 2002 по 2006 годы был председателем подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета ВРУ по вопросам правовой политики. Позже работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и был депутатом Волынского областного совета.

Коллеги и собратья депутата вспоминают о нем, как о принципиальном человеке с отличным чувством юмора.

"Помню его особенно как депутата областного совета. Фишкой этого человека был его невероятный профессиональный юмор. Каждый раз на сессии он отчитывал депутатов за их постоянные нарушения регламента. Некоторые насмехались, некоторые искренне улыбались на эти его выступления. В конце концов, он отдал Украине все что имел", — написал депутат Волынского облсовета Иван Мирка.

"Всегда буду помнить, как порядочного и принципиального товарища и искреннего наставника", — написал побратим экс-депутата Андрей Козюра.

Дату захоронения защитника-депутата сообщат дополнительно. Сергея дома ждала жена с сыном и дочерью.

Напомним, что при исполнении служебных обязанностей погиб мастер-сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Антон Усовский.

Ранее сообщалось, что 1 августа стало известно, что в бою с российскими захватчиками погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко. Она с первых месяцев войны присоединилась к ВСУ.