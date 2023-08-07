Возможности авиации РФ не помогают россиянам на фронте: в британской разведке назвали причину

По информации аналитиков, в течении всего лета боевые самолеты оккупантов совершали по 100 вылетов в день, но из-за угрозы со стороны украинской ПВО они не могли выполнить поставленные задачи.

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Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают использовать колоссальное количество ресурсов для того, чтобы поддерживать наземные операции в Украине, однако им не удается добиться решающего оперативного эффекта. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 7 августа.

Аналитики отметили, что в течении всего лета, российская тактическая боевая авиация в среднем совершала более 100 вылетов в день, но чаще всего эти вылеты ограничивались полетами над украинской территорией, которая временно находится под российским контролем.

Связано это с угрозой, которую создает для них украинская система ПВО.

В командовании Вооруженных сил Российской Федерации хотели решить эту проблему при помощи базовых свободнопадающих бомб, которые должны были увеличить эту проблему. У самолетов есть возможность сбрасывать эти бомбы за много километров от целей, но для этого нужна была стабильная точность.

"В начале контрнаступления Украины на юге июня 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге", — подытожили в отчете британской разведки.

Россияне все чаще испытывают проблемы с боевой авиацией в прифронтовой части Украины Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 14 июня в британской разведке уже сообщали, что авиация РФ активизировалась на юге Украины из-за контрнаступления ВСУ. Использованием воздушно-космических сил, как отмечают в ведомстве, Россия пыталась поддержать свои наземные войска для противодействия наступлению украинских войск, но особого успеха не произошло.