Можливості авіації РФ не допомагають росіянам на фронті: у британській розвідці назвали причину

За інформацією аналітиків, протягом усього літа бойові літаки окупантів здійснювали по 100 вильотів за день, але через загрозу з боку української ППО вони не могли виконати поставлені завдання.

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Повітряно-космічні сили Російської Федерації продовжують використовувати колосальну кількість ресурсів для того, щоб підтримувати наземні операції в Україні, однак їм не вдається домогтися вирішального оперативного ефекту. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 7 серпня.

Аналітики зазначили, що протягом усього літа російська тактична бойова авіація в середньому здійснювала понад 100 вильотів за день, але найчастіше ці вильоти обмежувалися польотами над українською територією, яка тимчасово перебуває під російським контролем.

Пов'язано це із загрозою, яку створює для них українська система ППО.

У командуванні Збройних сил Російської Федерації хотіли розв'язати цю проблему за допомогою базових бомб вільного падіння. У літаків є можливість скидати ці бомби за багато кілометрів від цілей, але для цього потрібна була стабільна точність.

"На початку контрнаступу України на Півдні в червні 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Однак в останні тижні Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на Півдні", — підсумували у звіті британської розвідки.

Росіяни все частіше мають проблеми з бойовою авіацією в прифронтовій частині України Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 14 червня в британській розвідці вже повідомляли, що авіація РФ активізувалася на півдні України через контрнаступ ЗСУ. Використанням повітряно-космічних сил, як зазначають у відомстві, Росія намагалася підтримати свої наземні війська для протидії наступу українських військ, але особливого успіху не відбулося.