РФ хочет превратить временно оккупированные территории в сплошную свалку, — ЦНС

По данным подполья, часть мусора с российских территорий будут свозить в Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Для этого выделили 1,3 миллиарда рублей.

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Российские оккупанты планируют вывозить мусор из городов Российской Федерации на временно оккупированные территории (ВОТ) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 7 августа.

По информации украинского подполья, российское правительство придумало очередную коррупционную схему по краже средств на временно оккупированных территориях.

Власти уже опубликовали постановление о закупке и доставке специализированной техники для нового преступления.

"Согласно документу, Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Фактически, оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории России", — говорится в сообщении.

Заявленные средства, как отметили в ЦНС, должны будут якобы потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику, однако фактически будет использоваться украденная техника и оборудование с оккупированных областей.

То есть, средства будут отмыты через подставные компании, которые подчиняются лично премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Россиян не беспокоит вопрос гражданского населения на ВОТ и куда будет вывезен мусор. Ключевое – успеть разворовать средства к моменту деоккупации наших территорий", — подытожили в подполье.

Напомним, 4 августа сообщалось, что оккупанты привезли в Херсонскую область новых медиков, которые ранее работали в Сирии. По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях россияне сталкиваются с проблемой в виде нехватки медицинского персонала.