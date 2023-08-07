Гибель от эпилепсии в воинской части: прокуроры выясняют, как призвали мужчину с инвалидностью

Бориса Глушака из поселка Ширяево Одесской области мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина погиб в первый день в воинской части, так как из-за стресса у него случился приступ эпилепсии.

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Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и гибели жителя поселка Ширяево Одесской области, скончавшегося по прибытии в воинскую часть. Об этом сообщают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

Речь идет о 29-летнем Борисе Глушаке из поселка Ширяево Одесской области. По информации издания Думская, у мужчины была инвалидность. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его мобилизовали и отправили в воинскую часть. В первый день из-за стресса у Глушака случился приступ. Медики части не смогли ему помочь.

СМИ сообщают, что после получения повестки Борис явился в военкомат, даже не имея при себе паспорта. Его односельчане рассказывали, что мужчину за 20 минут признали здоровым и годным к воинской службе. Спустя несколько часов он находился уже в воинской части.

По словам общественного активиста Павла Паламарчука, Борис рос в очень бедной семье. Его родственники не написали заявление в правоохранительные органы по факту его гибели, а соседи и близкие боялись открыто выступить против должностных лиц, действия которых привели к трагедии.

Активист из Одессы Павел Паламарчук сообщил, что погибший Борис был из очень бедной семьи Фото: Скриншот

Гибель Бориса прокомментировали в Оперативном командовании "Юг". По словам спикера ОК Натальи Гуменюк, военкомат получил документы, подтверждающие пригодность мужчины к прохождению военной службы.

"Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", — заявила Гуменюк в комментарии изданию "Интент".

В прокуратуре сообщили, что по факту случившегося открыто несколько уголовных производств. Проверяется законность призыва мужчины и своевременность предоставления ему медицинской помощи.

В частности, правоохранители намерены установить фактические причины смерти Бориса Глушака в день прибытия в расположение воинской части.

Также, Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона Украины начато уголовное производство о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевской области.

Фокус писал в конце июля, что бывшего главу ТЦК Одессы Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении. Экс-военком "заработал" 180 млн грн, большая часть из которых — стоимость его элитной виллы в Испании.