Загибель від епілепсії у військовій частині: прокурори з'ясовують, як призвали чоловіка з інвалідністю

Бориса Глушака із селища Ширяєве Одеської області мобілізували, попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Чоловік загинув у перший день у військовій частині, оскільки через стрес у нього стався напад епілепсії.

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Прокурори перевіряють обставини мобілізації та загибелі жителя селища Ширяєве Одеської області, який помер після прибуття до військової частини. Про це повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Йдеться про 29-річного Бориса Глушака із селища Ширяєве Одеської області. За інформацією видання Думская, у чоловіка була інвалідність. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, його мобілізували та відправили у військову частину. У перший день через стрес у Глушака стався напад. Медики частини не змогли йому допомогти.

ЗМІ повідомляють, що після отримання повістки Борис з'явився до військкомату, навіть не маючи при собі паспорта. Його односельці розповідали, що чоловіка за 20 хвилин визнали здоровим і придатним до військової служби. Через кілька годин він перебував уже у військовій частині.

За словами громадського активіста Павла Паламарчука, Борис ріс у дуже бідній родині. Його родичі не написали заяву до правоохоронних органів за фактом його загибелі, а сусіди та близькі боялися відкрито виступити проти посадових осіб, дії яких призвели до трагедії.

Активіст з Одеси Павло Паламарчук повідомив, що загиблий Борис був із дуже бідної сім'ї Фото: Скриншот

Загибель Бориса прокоментували в Оперативному командуванні "Південь". За словами речниці ОК Наталії Гуменюк, військкомат отримав документи, що підтверджують придатність чоловіка до проходження військової служби.

"Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов у лікарні, тому й коментувати мають вони", — заявила Гуменюк у коментарі виданню "Інтент".

У прокуратурі повідомили, що за фактом події відкрито кілька кримінальних проваджень. Перевіряється законність призову чоловіка та своєчасність надання йому медичної допомоги.

Зокрема, правоохоронці мають намір встановити фактичні причини смерті Бориса Глушака в день прибуття в розташування військової частини.

Також, Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби посадовців Березівського ТЦК і СП Одеської області.

"Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров'я", — повідомили в прокуратурі.

Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо ймовірного недбалого ставлення до військової служби посадових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївської області.

Фокус писав наприкінці липня, що колишнього голову ТЦК Одеси Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні. Ексвійськком "заробив" 180 млн грн, більша частина з яких — вартість його елітної вілли в Іспанії.