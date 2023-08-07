Штурмовали позиции ВСУ под Бахмутом: пленным боевикам "Л/ДНР" сообщили о подозрениях

Боевики попали в украинский плен во время боев под Бахмутом и Лисичанском. Они находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрениях восьми боевикам "Л/ДНР", которые штурмовали позиции украинских бойцов под Бахмутом и Лисичанском. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"В начале полномасштабного вторжения России боевики вошли в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора. В рядах оккупантов они принимали активное участие в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте", — говорилось в сообщении.

Отметили, что во время боев под Бахмутом и Лисичанском боевики попали в украинский плен. В частности, среди фигурантов есть житель Алчевска Луганской области, который присоединился к врагу еще в 2016 году. В частности, он начинал стрелком, а закончил — наводчиком танка Т-72. Еще двое боевиков, один из которых входил в состав "Восток", а другой в подразделение Генштаба ВС РФ под названием "Шторм", воевали против сил АТО. Тогда как после 24 февраля 2022 года они удерживали боевые позиции оккупантов в районах Соледара, Попасной и Лисичанска Луганской области.

Среди задержанных также есть 27-летний житель Луганска, который присоединился к вражеской "военной комендатуре ЛНР" в декабре 2022 года. В частности, будучи стрелком, он охранял здания следственного комитета РФ и других оккупационных органов. Затем его подразделение направили на передовую, где его взяли в плен. Также суда ожидают еще четыре боевика, которые входили в состав оккупационных группировок "Призрак" и "Каскад".

Таким образом всем боевикам сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы", — добавили в СБУ,

Напомним, 4 августа Фокус писал, что ГБР с СБУ сообщили о подозрении российскому олигарху, президенту ФК "ЦСКА" Евгению Гинеру. Он поставлял боеприпасы вражеской армии.

26 июля о подозрении в госизмене сообщили бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу. Он распространял антиукраинскую пропагандистскую информацию среди населения и политического руководства стран Европейского Союза.