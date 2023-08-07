ВС РФ вымогают у украинцев деньги, чтобы те бежали с захваченных территорий в Россию, — Маляр

По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВС РФ пытаются специально обострять напряжение на подконтрольных им территориях.

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Российские войска на блокпостах на оккупированных территориях вымогают у украинцев деньги и другие материальные ценности. Об этом 7 августа заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram.

По ее словам, ВС РФ пытаются специально обострять напряжение на подконтрольных территориях, чтобы местные жители выехали из дома и бежали на территорию России.

"В частности, увеличилось количество случаев грубого и пренебрежительного отношения военнослужащих российских оккупационных войск к местному населению. При этом для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию России", — отметила Маляр.

Также 7 августа Анна Маляр сообщала, что ВС РФ пытаются оккупировать часть Харьковщины и наступают под Бахмутом. Она отметила, что на Купянском направлении всю неделю не прекращались штурмовые действия со стороны ВС РФ — там оккупанты значительно усилили количество обстрелов.

Кроме того, сообщалось, что в сети показали, как дешевые FPV-дроны ВСУ уничтожили современный танк ВС РФ Т-90 "Прорыв". По словам нардепа Юрия Мысягина, стоимость дронов-камикадзе составляет всего несколько сотен долларов, тогда как стоимость российского танка оценивают примерно в $4,5 млн.

Еще напомним, что немецкий аналитик Юлиан Репке заявил, что оккупанты укрепили оборону на Запорожском направлении. По его словам, Украине будет очень сложно продвигаться на Токмак и затем на Мелитополь, так как ВС РФ укрепили оборонительные рубежи к югу от Работино.