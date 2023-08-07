ЗС РФ вимагають в українців гроші, щоб ті тікали із захоплених територій до Росії, — Маляр

За словами заступника міністра оборони Анни Маляр, ЗС РФ намагаються спеціально загострювати напругу на підконтрольних їм територіях.

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Російські війська на блокпостах на окупованих територіях вимагають в українців гроші та інші матеріальні цінності. Про це 7 серпня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram.

За її словами, ЗС РФ намагаються спеціально загострювати напругу на підконтрольних територіях, щоб місцеві жителі виїхали з дому і втекли на територію Росії.

"Зокрема, збільшилася кількість випадків грубого та зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення. При цьому для власного збагачення окупанти намагаються використовувати вимушений виїзд громадян на територію Росії", — зазначила Маляр.

Також 7 серпня Анна Маляр повідомляла, що ЗС РФ намагаються окупувати частину Харківщини та наступають під Бахмутом. Вона зазначила, що на Куп'янському напрямку весь тиждень не припинялися штурмові дії з боку ЗС РФ — там окупанти значно посилили кількість обстрілів.

Крім того, повідомлялося, що в мережі показали, як дешеві FPV-дрони ЗСУ знищили сучасний танк ЗС РФ Т-90 "Прорив". За словами нардепа Юрія Мисягіна, вартість дронів-камікадзе становить лише кілька сотень доларів, тоді як вартість російського танка оцінюють приблизно в $4,5 млн.

Ще нагадаємо, що німецький аналітик Юліан Репке заявив, що окупанти зміцнили оборону на Запорізькому напрямку. За його словами, Україні буде дуже складно просуватися на Токмак і потім на Мелітополь, оскільки ЗС РФ зміцнили оборонні рубежі на південь від Работиного.