"Получили партию и запускают": РФ в последнее время атакует Украину ракетами "с колес", — Игнат

По словам представителя Воздушных сил, Россия планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но стольких ракет и дронов, как год назад, у них уже нет.

Related video

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 7 августа в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Российская Федерация уже нет того количества ракет, как это было еще год назад.

По словам спикера, армия РФ в течение весны и лета запускает по Украине такое количество ракет различных типов, которое они изготавливают. Это же касается и дронов-камикадзе.

"Это видно из последних месяцев, за лето-весну. Представители Генштаба заявили, что было использовано 100 ракет разных типов: баллистических и крылатых. Ну, примерно такое количество они выпускают. То же самое они делают и с шахедами — получили партию и начинают запускать, как вы знаете, шахедов запускают с разных сторон уже из разных мест базирования этих установок", — рассказал Игнат.

По информации Игната, "шахэды" россияне запускают из Краснодарского края, с двух точек полуострова Крым, а также с аэродромов Брянской и Курской областей. Это — основные направления откуда летят сегодня "шахеды".

"Ракеты они (армия РФ — ред.) запускают не по времени, а по задачам, которые они хотят выполнить и по целям, которые планируют поразить", — добавил Юрий Игнат.

Он также отметил, что Россия планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако, по словам Игната, есть информация, что стольких ракет и дронов у них уже нет, чтобы бить в таких объемах, как это было год назад.

Смотреть с 3:50

Юрий Игнат также подтвердил, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" во время последней воздушной атаки на Украину были выпущены с территории России, а не Беларуси.

Напомним, что в ночь на 6 августа ВС РФ пытались поразить на военных аэродромах самолеты ВСУ, носители ракет Storm Shadow. Впрочем, после вражеских обстрелов Силы обороны нанесли очередные удары по Чонгарскому и Геническому мостам.