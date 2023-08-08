"Отримали партію і запускають": РФ останнім часом атакує Україну ракетами "з коліс", — Ігнат

За словами речника Повітряних сил, Росія планує відновити удари по енергетичній інфраструктурі України, але стількох ракет та дронів, як рік тому, у них уже немає.

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Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 7 серпня в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив, що Російська Федерація вже немає тієї кількості ракет, як це було ще рік тому.

За словами речника, армія РФ протягом весни і літа запускає по Україні таку кількість ракет різних типів, яку вони виготовляють. Це ж стосується і дронів-камікадзе.

"Це видно з останніх місяців, за літо-весну. Представники Генштабу заявили, що було використано 100 ракет різних типів: балістичних та крилатих. Ну, приблизно таку кількість вони випускають. Те саме вони роблять і з шахедами — отримали партію і починають запускати, як ви знаєте, шахедів запускають з різних боків вже з різних місць базування цих установок", — розповів Ігнат.

За інформацією Ігната, "шахеди" росіяни запускають з Краснодарського краю, з двох точок півострова Крим, а також з аеродромів Брянської та Курської областей. Це — основні напрямки звідки летять сьогодні "шахеди".

"Ракети вони (армія РФ — ред.) запускають не по часу, а по задачам, які вони хочуть виконати та по цілям, які плануть вразити", — додав Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що Росія планує відновити удари по енергетичній інфраструктурі України. Однак, за словами Ігната, є інформація, що стількох ракет та дронів у них уже немає, щоб бити у таких обсягах, як це було рік тому.

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Юрій Ігнат також підтвердив, що аеробалістичні ракети "Кинджал" під час останньої повітряної атаки на Україну були випущені з території Росії, а не Білорусі.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 серпня ЗС РФ намагалися уразити на військових аеродромах літаки ЗСУ, носії ракет Storm Shadow. Утім, після ворожих обстрілів Сили оборони завдали чергових ударів по Чонгарському та Генічеському мостах.