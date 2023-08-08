"Только первый этап": в ВСУ раскрыли подробности прорыва фронта на южном направлении (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, перед Силами обороны сейчас стоит задача закрепиться и обеспечить свою безопасность на участках, которые отбили у ВС РФ.

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На южном направлении Вооруженные силы продвигаются вперед, однако новости об этом сообщают дозировано в целях безопасности. Об этом 8 августа рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Прорыв — это только первый этап, когда прорывается оборона. После этого необходимо закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, которые совершили тот самый прорыв", — отметила Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что это сложная и трудоемкая работа, которая требует постоянных усилий со стороны ВСУ. Однако продвижение на фронте происходит постоянно.

"Продвижение идет, просто сообщаем о нем дозировано для того, чтобы сохранить жизни наших защитников", — резюмировала Гуменюк.

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Прорыв обороны на южном направлении

7 августа экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что ВСУ уже длительное время проводят контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а на трех участках они вышли на вторую линию обороны ВС РФ.

Ранее, 4 августа, стало известно, что Силы обороны прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении и упорно продвигаются вперед.

Днем ранее, 3 августа, западная пресса сообщала, что Украина провела активное контрнаступление в Запорожской области. Украинские войска продвинулись на несколько километров вперед и нанесли ощутимый урон ВС РФ.