Силы обороны удерживают занятые позиции на юге: ВС РФ продвинулись на Луганщине (карта)

Украинские бойцы стойко держат оборону на Купянском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ. На южных рубежах противник стягивает резервы неся большие потери при попытках нуступать.

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Вооруженные силы РФ пытались вести наступательные операции в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино. Все попытки противника атаковать на этих участках фронта были безуспешными. Об это 8 августа сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, оккупанты несут большие потери и стягивают к проблемным участкам резервы.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", — говорится в сообщении Military Media Center.

На флангах Бахмутского направления вражеские силы пытались наступать возле Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Там продолжаются тяжелые бои — по информации, Генштаба ВСУ всего в течение суток произошло 37 боевых столкновений.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Там противник наносил артиллерийские удары по населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области", — сообщили в Генштабе.

Согласно картам портала deepstatemap.live, на Купянском направлении за последнюю неделю линия фронта осталась без изменений. Однако что касается обстановки северо-восточнее Северска, то российским войскам удалось незначительно продвинуться в районе Белогоровки.

Карта боевых действий у Белогоровки. 1 августа. Источник: deepstatemap.live Карта боевых действий у Белогоровки. 7 августа. Источник: deepstatemap.live

Ранее мы писали о ситуации на Сватовском направлении, где Силам обороны удалось отбросить противника к югу от Новоегоровки, Харьковской области. В то же время российским войскам удалось фактически взять под контроль село Новоселовское на Луганщине.