Больше, мощнее, смертоноснее: США будет разрабатывать новый тип взрывчатки для ракет

Новая смесь химических веществ должна сделать бомбу весом 180 кг такой же мощной, как и 450-килограммовую. Сейчас Конгресс и Пентагон обсуждают финансирование проекта.

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Соединенные Штаты работают над новой смесью химических веществ для ракет и боеприпасов, чтобы получить преимущество в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.

США должны иметь преимущество в случае боевых действий в Тихоокеанском регионе. Для этого Пентагон и Конгресс рассматривают возможность увеличить дальность действия некоторых видов действующих типов вооружения на 20%. Улучшить характеристики планируют мощным топливом и легкими боеголовками, сообщили два помощника из Конгресса и два официальных лица США.

На работы планируют выделить 13 млн долларов, которые выделят на планирование, расширение и производство химических соединений, приводящие в движение ракеты или для замены взрывчатых веществ в боеголовках.

Отмечается, что несмотря на контроль Сената демократами, а Палаты представителей республиканцами, у обеих партий есть общее согласие по сдерживанию Китая.

"К сожалению, Пентагон успокоился, используя энергетику 1940-х годов и пренебрегая современной энергетикой, такой как CL-20, которая необходима для увеличения дальности и летальности наших вооруженных сил. Каждый фут, на который может пролететь ракета, отдаляет американского военнослужащего от опасности", — заявил представитель США Майк Галлагер.

Что известно о соединении CL-20?

Программа Пентагона по изменению химического вооружения создается с 1980-х годов. CL-20 является одним из обсуждаемых химических соединений. Этот проект потенциально сможет увеличить радиус действия примерно на 20%. Благодаря новым соединениям в CL-20, 400-фунтовая бомба (181 кг) будет иметь такую же смертоносность, что и нынешняя 1000-фунтовая бомба (453 кг).

Однако в Центре энергетических технологий отмечают, что Китай уже производит CL-20 в промышленных масштабах и встраивает его в систему вооружений. Сейчас CL-20 в США производит Northrop Grumman и Aerojet Rocketdyne. Несмотря на то, что сейчас речь идет о выделении 13 млн долларов, в будущем речь может идти о миллиардах, если будет масштабная модернизация и изготовление новых боеприпасов.

Напомним, 2 августа СМИ писали, что в Украине печатают бомбы для ВСУ на 3D-принтере. Их используют на коптерах.

Фокус разбирался, удастся ли Киеву удовлетворить потребности ВСУ в 155-мм боеприпасах, которые планируют изготавливать в Украине.