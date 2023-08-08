Как связисты организовывают управление войсками на фронте (видео)

Украинские связисты отмечают, что от скорости их работы зависит успешность выполнения задач. Поэтому они постоянно тренируются в развертывании и сворачивании подразделения.

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Сегодня, 8 августа в Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности. Издание АрмияInform показало, как происходит организация связи на фронте.

В условиях полномасштабной войны обстановка на поле боя может меняться очень быстро, поэтому связь между подразделениями — чрезвычайно важна для успешного выполнения задач.

В репортаже показали, как работает связь в одной из артиллерийских бригад Военно-морских сил. Механик радиорелейной станции Денис говорит, что армия без связи — это не армия, поэтому их задачи — это обеспечить связь, поддерживать ее исправность, а также маскировать технику от поражения врага.

Подвижный пункт управления организует работу артиллерии с другими подразделениями. Он имеет радио- и спутниковую связь или транкинговую и радиорелейную. Российские средства радиоэлектронной борьбы пытаются заглушить работу связистов, но утверждается, что украинские военные научились ее обходить.

"Труднее всего врагу заглушить Starlink, поэтому здесь они на вес золота. Наша аппаратная выполняет задачи с февраля 2022 года, поэтому экипаж у нас опытный", — говорит начальник радиостанции Максим.

Отдельно военные постоянно отрабатывают быстрое развертывание и маскировку, чтобы быстро выехать на рубеж и организовать связь. Два члена экипажа занимаются связью, а другие два — маскировкой машины.

Напомним, 7 августа бойцы 3 штурмовой бригады уничтожили российский миномет под Бахмутом.

Также боец ТрО Егор Фирсов заявил, что на некоторых направлениях у ВСУ больше вооружения, чем у ВС РФ.