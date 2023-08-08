США приходится считаться: в КНР наращивают космическое вооружение для "будущей битвы"

Арсенал "космического оружия" Китая, отметил американский генерал Грегори Ганьон, включает в себя ракеты для уничтожения спутников, запускаемые с Земли, а также, лазеры, средства глушения и целый набор разнообразных средств для этого.

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Американская разведка внимательно наблюдает не только за российской армией, но и за Китаем, ка за космической державой, так как Пекин серьезными темпами наращивает количество спутников и арсенал "космического оружия". Как рассказал заместитель начальника отдела космических разведывательных операций NSIC генерал-майор Грегори Ганьон, Китай разнообразил вооружение, предназначенное для войны в космосе. Об этом говорится в материале Breaking Defence.

Генерал отметил, что где-то 25% ресурса NSIC тратится на наблюдение за Россией и многое из этого приходится делать из-за российско-украинской войны. Но больше половины из них концентрируется на сборе разведданных о Китае, чтобы следить за быстрым развитием Пекина как космической державы, с которой приходится считаться.

Ганьон пояснил, что китайское правительство, в частности, подвергается постоянному наблюдению из-за темпов, с которыми оно совершенствует свои космические возможности по всем направлениям.

"Около трех-четырех лет назад КНР едва достигла 400 спутников. Сегодня они собираются вывести на орбиту 800. Арсенал "космического оружия" Китая включает в себя ракеты, запускаемые с Земли которые и уничтожают спутники, лазеры, средства глушения, целый набор разнообразных средств для этого", — отметил Ганьон.

Кроме того, добавил генерал, Пекин стремится продвигать свою версию JADC2 для будущей борьбе, которая распространяется все дальше и дальше от их береговой линии, и для этого китайцы продолжают размещать большое количество спутников.

По словам американского военного, только в 2022 году китайское правительство разместило почти 200 спутников, более 100 из них — спутники дистанционного зондирования для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

"Таким образом, более половины того, что они делают в своем темпе и росте, — это дистанционное зондирование для поддержки их объединенных сил", — сказал генерал.

Чтобы вести наблюдение за темпами развития Китая в данном направлении NSIC и Национальное управление разведки (NRO) "проделывают фантастическую работу по использованию коммерческого дистанционного зондирования в интересах правительства США".

Например, компания Maxar, специализирующаяся на дистанционном зондировании, уже поставляет электрооптические изображения других спутников в NRO в рамках коммерческого контракта на дистанционное зондирование, подытожил Ганьон.

Напомним, в Китае готовятся запустить первый многоразовый космический корабль. Как сообщили обозреватели South China Morning Post, данный корабль отправится в космос уже через несколько лет и сыграет решающую роль в расширении китайских космических программ.