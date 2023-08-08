"Сталевий кордон" приземлил новейший российский беспилотник "Элерон Т-16" (фото, видео)

Беспилотник, который российские захватчики используют для корректировки артиллерийского огня и проведения разведки, вывели из строя на Харьковщине.

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Пограничники "Сталевого кордону" успешно приземлили новейший российский беспилотник "Элерон Т-16". Об этом в Telegram сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Технику сбили с помощью антидронового ружья на Харьковском направлении. В сообщении говорится о том, что российские захватчики используют такие дроны для корректировки артиллерийского огня и проведения разведки.

Новейший российский беспилотник "Элерон Т-16" посадили пограничники "Сталевого кордону". Дрон бойцы приземлили с помощью антидронового ружья на Харьковском направлении. Детали сообщил боец под псевдонимом "Слон".

Фото: Сталевий кордон

"Сталевий кордон" в войне с Россией

"Сталевий кордон" 2 августа накрыл минометами российские позиции и уничтожил боевую машину захватчиков. Аэроразведчики зафиксировали замаскированные позиции и технику противника. Впоследствии пограничники применили миномет.

Командир "Сталевкого кордона" Валерий Падитель также сообщил подробности боев в районе Лимана. В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы, еще значительное количество получили ранения. Он отметил, что вблизи населенного пункта Твердохлебово провели успешную наступательную операцию. В результате атаки более десяти российских военных были ликвидированы. Еще значительное количество захватчиков получили ранения. Украинские бойцы потерь не понесли.

Бойцы "Сталевкого кордона" из "Гвардии наступления" активно готовились к штурмам весной 2023 года. Пограничное подразделение стало одной из штурмовых бригад, созданием которых занималось МВД. В подразделения ведомства, которые должны были усилить Силы обороны, подали заявки более 28 тысяч добровольцев, а впоследствии они прошли соответствующее обучение.

Напомним, 25 июля ВСУ уничтожили в Донецкой области российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". В результате успешного попадания экипаж оккупантов погиб.