Буданов с делегацией съездил в Болгарию на переговоры: что известно о визите главы ГУР (фото)

Украинская делегация встретилась с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым. Во время визита подняли вопрос о сайте "Миротворец".

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов во главе делегации совершил официальный визит в Болгарию. Об этом сообщило БГНЕС.

В частности, украинская делегация встретилась с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.

Отметили, что во время переговоров украинская и болгарская стороны обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы дальнейшего развития и другие темы, которые вызвали взаимный интерес. В свою очередь во время визита Буданова Болгария подняла вопрос о сайте "Миротворец".

Добавили, что встреча двух сторон была высоко оценена, в частности была подчеркнута продуктивность переговоров и выражено удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества.

В издании не указали, когда состоялась встреча украинской и болгарской стороны, однако 5 августа болгарский телеканал bTV опубликовал интервью с главой ГУР Минобороны, в частности Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ, восстановлении экспорта украинского зерна. Также он поблагодарил Болгарию за помощь в войне против России.

Почему Болгария подняла вопрос о сайте "Миротворец"

"Миротворец" — украинский сайт, на котором публикуют персональные данные людей, которые считаются, по мнению авторов сайта, врагами Украины. Сайт создал в 2014 году украинский политик и активист Георгий Тука. Источником информации для "Миротворца" являются прежде всего общедоступные материалы из интернета и печатных изданий. Также принимается во внимание информация, которую частные лица предоставляют на условиях конфиденциальности. Однако "Миротворец" не использует информацию, которая содержится в анонимных обращениях.

По сообщению болгарского МИД, 20 июля министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль провела телефонный разговор с послом Украины Олесей Илащук относительно интернет-портала "Миротворец", в частности болгарскую сторону обеспокоила информация о включении граждан Болгарии в базы данных с лицами, которые признаны врагами Украины.

Однако посол Украины заверила, что "деятельность общественной организации "Миротворец" никоим образом не связана с работой государственных учреждений Украины и не отражает официальной политики Украинского государства". Она отметила, что "Миротворец" — это общественная организация, а сайт имеет лишь информационный характер. Также во время разговора достигли согласия, что дело должно быть решено между компетентными органами обеих стран.

Также 4 августа стало известно о том, что правительство Болгарии одобрило поставки почти сотни бронетранспортеров в Украину. В частности, передача бронетехники была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.