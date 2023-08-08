Пообщался с боевыми командирами: Сырский приехал на Купянское направление (фото)

Сырский отметил, что провел работу с боевыми командирами на месте. Он заявил, что сейчас принимаются все необходимые решение оперативного масштаба.

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Командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский посетил Купянское направление. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, сейчас принимаются все необходимые решение оперативного масштаба. На месте Сырский пообщался с боевыми командирами.

"Роль командиров в обороне государства, без преувеличения, значительна. Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", — отметил Сырский.

Он также поблагодарил боевых командиров за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Александр Сырский на Купянском направлении Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Ситуация на Купянском направлении

Вечером в Генштабе ВСУ заявили, что на Купянском направлении украинские военные стойко держат оборону.

"Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеривка, Купянск Харьковской области", — говорится в сообщении.

Купянское направление Фото: deepstatemap.live

Напомним, что еще 3 августа Сырский заявлял, что на Лиманском и Купянском направлениях украинские войска действуют успешно и ежедневно срывают планы российских захватчиков. Силы обороны Украины наносят существенные потери в технике и личном составе российских войск, уменьшают соответствующий наступательный потенциал врага.

Кроме того, 7 августа командир Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Российская армия пытается восстановить свои утраченные позиции на северо-восточной части Харьковской области и надеется повторить свой "успех", как это было в Донецкой и Луганской областях.