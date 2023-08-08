Битва анимаций: воин ВСУ с украинской земли "отправил" матрешку разрушать Кремль (видео)

Российскую матрешку вернули "в родные болота", где она продемонстрировала, какое будущее ждет РФ и ее народ.

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В Украине ответили на нелепое видео, на котором российская матрешка сбивает трезубец со щита "Родины-матери" в Киеве, создав новый ролик с разрушением Кремля. Алекс Сторожук, автор работы с ником dude.rec, опубликовал результат в Instagram.

Специалист по визуальным эффектам профессионально ответил. На видео матрешку со свободной украинской земли воин ВСУ отбрасывает в сторону Кремля. Впоследствии она приносит в страну-террористку большую "бавовну".

"Что тут скажешь, возвращаем в родные болота", — говорится в его заметке.

Реакция россиян на трезубец на "Родине-матери" в Киеве

В России резко восприняли изменения на монументе. В ответ на установку украинского трезубца на "Родине-матери" в террористическом государстве опубликовали нелепое видео.

Граждане РФ распространили в соцсетях видео, где "матрешка" атакует украинский трезубец на монументе "Родины-матери". После этого удара на щите появляется герб СССР.

Декоммунизация "Родины-матери": установление украинского трезубца

В Киеве 1 августа завершили демонтаж герба Советского Союза с монумента "Родины-матери". Коммунистический символ намерены оставить в музее.

Специалисты 5 августа начали установку трезубца. Герб Украины подняли на 24 метра, но впоследствии в связи с погодными условиями соответствующие работы перенесли на 6 августа. В Минкульте отмечали, что символ является достаточно громоздким, ведь имеет размер 4,5 на 7,5 метра и весит 450 килограммов.

На щит монумента "Родина-мать" установили украинский герб 6 августа. Окончательные работы планируют завершить до 24 августа — Дня независимости Украины.

Напомним, 6 августа на монументе "Родина-мать" нашли еще один символ СССР. Журналист Александр Войт обратил внимание на то, что меч в руке памятника украшают звезды. Украинцы дискутируют относительно того, нужно ли их демонтировать.