Вступительная кампания 2023 и мобилизация: какие документы о воинском учете должен иметь абитуриент

В приемной комиссии учебного учреждения могут не принять документы о воинском учете у абитуриента, если они заполнены неправильно.

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В Украине стартовала вступительная кампания. В этом году ожидают наплыв абитуриентов "в возрасте", поскольку обучение в вузе дает возможность на отсрочку от мобилизации. О том, какие документы о воинском учете могут вымотать у абитуриентов в приемной комиссии, "Еспресо" рассказал юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак.

В Украине действует закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В нем четко прописано, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты техникумов и вузов, которые получают образование по дневной или дуальной формам обучения. Причем студентов-заочников могут мобилизовать.

Какие документы о воинском учете может потребовать приемная комиссия

При поступлении в учебное учреждение граждане призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны подавать документы о воинском учете:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного (оформляется в случае отсутствия бланков военных билетов или по другим причинам);

для резервистов — военный билет.

Важно! Документы о воинском учете должны быть заверены ТЦК и СП. В документе должна быть отметка именно органа с названием "ТЦК и СП", не "военный комиссариат / военкомат". В случае отсутствия у поступающего военно-учетного документа или наличия документа без актуальной отметки ТЦК и СП, приемная комиссия не имеет права допустить такого поступающего к конкурсному отбору студентов на обучение.

Согласно разъяснению Министерства образования, военно-учетные документы в этом году не должны предоставлять только поступающие 2007 года рождения или младше. Поступающие, которым исполнилось 27 лет на день начала вступительной кампании являются военнообязанными. Они должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного, а не удостоверение о приписке.

Напомним, что кто из мужчин может получить отсрочку от призыва на определенный срок.

Ранее сообщалось, что в Украине получить отсрочку от мобилизации могут военнообязанные, которые имеют ближайших родственников с инвалидностью I или II группы.