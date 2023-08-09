Вступна кампанія 2023 і мобілізація: які документи про військовий облік повинен мати абітурієнт

У приймальній комісії навчального закладу можуть не прийняти документи про військовий облік у абітурієнта, якщо вони заповнені неправильно.

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В Україні стартувала вступна кампанія. Цього року очікують на наплив абітурієнтів "у віці", оскільки навчання у виші дає можливість на відстрочку від мобілізації. Про те, які документи про військовий облік можуть вимагати в абітурієнтів у приймальній комісії, "Еспресо" розповів юрист Харківської правозахисної групи Сергій Пройдак.

В Україні діє закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". В ньому чітко прописано, що право на відстрочку від мобілізації мають студенти технікумів і вишів, які здобувають освіти за денною або дуальною формами навчання. Водночас студентів-заочників можуть мобілізувати.

Які документи про військовий облік може вимагати приймальна комісія

Під час вступу до навчального закладу громадяни призивного віку, військовозобов'язані та резервісти повинні подавати документи про військовий облік:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється в разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин);

для резервістів — військовий квиток.

Важливо! Документи про військовий облік мають бути засвідчені ТЦК та СП. У документі має бути відмітка саме органу з назвою "ТЦК та СП", не "військовий комісаріат/військкомат". У разі відсутності у вступника військово-облікового документа або наявності документа без актуальної відмітки ТЦК та СП, приймальна комісія не має права допустити такого вступника до конкурсного відбору студентів на навчання.

Згідно з роз’ясненням Міністерства освіти, військово-облікові документи цього року не повинні надавати лише вступники 2007 року народження або молодші. Вступники, яким виповнилося 27 років на день початку вступної кампанії, є військовозобов’язаними. Вони повинні надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов’язаного, а не посвідчення про приписку.

Нагадаємо, що хто з чоловіків може отримати відстрочку від призову на певний термін.

Раніше повідомлялося, що в Україні отримати відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають найближчих родичів із інвалідністю I або II групи.