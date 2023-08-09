Военные хитрости: Гуменюк рассказала, зачем ВС РФ имитируют выход из Новой Каховки

Оккупационные войска РФ иногда применяют подобную тактику с целью дезориентировать украинскую армию. Но украинские бойцы хорошо разбираются в этих хитростях и в том, к каким маневрам прибегают россияне.

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Российские войска пытаются имитировать выход из временно оккупированной Новой Каховки и перемещение вглубь захваченных территорий. Такие шаги являются частью гибридной войны, которые предпринимаются с целью дезориентировать Силы обороны Украины. Об этом 9 августа в интервью 24 канала рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции", — отметила Гуменюк.

По ее словам, такую тактику противник использует не впервые. В частности, что-то похожее было в населенном пункте Алешки, Херсонской области, когда российские подразделения имитировали выход, а затем внезапно туда возвращались.

Поэтому украинские защитники уже готовы к подобным действиям противника, и понимают его замыслы.

"Мы очень хорошо разбираемся в этих хитростях и в том, к каким маневрам прибегают оккупанты", — сказала Гуменюк.

Также глава пресс-центра отметила, что оккупанты не достигают желаемых результатов на поле боя, поэтому стараются отвлечь внимание украинских сил и втянуть их в контрбатарейную борьбу. С этим связано и усилившиеся обстрелы Херсона и других населенных пунктов на этом направлении.

"С этим связано и усиление обстрелов Почайковского направления, чтобы переключить туда нашу контрбатарейную борьбу, усиление обстрелов непосредственно Херсона и других населенных пунктов, где наши враги пытаются точечно обозначить необходимость присутствия Сил обороны", — пояснила Гуменюк.

Ранее спикер Сил обороны Наталья Гуменюк сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются на некоторых участках фронта, однако информацию об этом подают дозированно в целях безопасности. По ее словам, украинские бойцы выполняют очень сложную работу, но продвижении на фронте происходит постоянно.