Взорвал газопровод и уехал отдыхать: в РФ задержали диверсанта, "завербованного СБУ" (фото)

Ранее пропагандисты не могли определиться, откуда он родом — из Казахстана или Украины. Мужчина рассказал, что на него якобы обратила внимание спецслужба из-за враждебного гражданства.

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Российские правоохранители задержали диверсанта, относительно места рождения которого ранее путались пропагандисты. Им оказался гражданин РФ, который якобы по заданию украинской спецслужбы взорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму. Об этом 9 августа сообщили в медиа "РИА Новости".

Журналисты со ссылкой на ФСБ проинформировали, что у задержанного изъяли два килограмма взрывчатки. Вражеские правоохранители завели дело по статье о террористическом акте. Сам диверсант дал показания.

Позже в "РИА Новости" добавили, что злоумышленник въехал в Россию через Молдову и Турцию. Он рассказал, что якобы был завербован Службой безопасности Украины из-за российского гражданства. По его словам, сотрудники СБУ угрожали жителю Днепропетровской области "последствиями".

Задержанный описал, как совершил подрыв и как позже понял, что правоохранители начали активный поиск диверсантов. Тогда он решил "поехать отдохнуть" на несколько дней в Коктебель.

"Ну и здесь я встретился с сотрудниками службы", — добавил россиянин.

Напомним, ранее сообщалось, что за взрыв в Кореизе ответственен 42-летний Сергей Ержов. Российские пропагандисты не сразу определились, откуда он. Сначала в СМИ упомянули город Павлодар, что в Казахстане, а позже — город Павлоград, что в Днепропетровской области.

Фото Сергея Ержова, обнародованное в российском медиа Фото: Baza

23 июня в росСМИ сообщали о повреждении газопровода в поселке Кореиз на территории временно оккупированного Крыма. Отмечалось, что без газа остались почти 500 абонентов, но причину не называли.