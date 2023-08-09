"Извлекли уроки": ВС РФ укрепили Бердянский аэропорт тремя линиями обороны (видео)
По словам заместителя председателя Бердянского районного совета Виктора Дудукалова, россияне продолжают укрепляться на Запорожском направлении, но украинские силы активно бьют по тылам.
На Запорожском направлении ежедневно заметны продвижения и успехи Сил обороны Украины. Это фиксируется и российской стороной, что побуждает их усиленно укреплять уже оккупированные города на этом направлении. Об этом 9 августа рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире "24 канала".
По словам Дудукалова, российские оккупанты частично извлекают уроки из своих ошибок. При этом он подчеркнул, что морально-психологическое состояние солдат российской армии на оккупированных территориях остается на очень низком уровне.
Так, на территории Запорожской области оккупанты активно строят окопы и укрепления. Например, в поселке Андреевка продолжает расти глубокий ров, который играет важную роль в обеспечении безопасности в направлении к Азовскому морю. А в аэропорту в Бердянске возвели три линии защиты.
"Если сравнивать Бердянск с Мелитополем или Мариуполем, конечно, он имеет другое стратегическое значение, потому что наш город не является транзитным и не является "ключом" к Крыму", — пояснил Дудукалов.
Чиновник подчеркнул, что оккупанты как в прошлом, так и в настоящем году активно укрепляют свои позиции. Однако украинская разведка постоянно следит за передвижениями техники и событиями на оккупированных территориях.
"Это очень важно, так как в последнее время по тылам наши силы довольно точно "гасят" из современных ракет", – подчеркнул Дудукалов.
По его словам, нельзя недооценивать россиян, так как практика показывает, что они научились современным воевать современными средствами.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ от 9 августа, Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и при этом сдерживают наступление ВС РФ на Донбассе и Купянском направлении в Харьковской области.
Напомним также, по данным Института изучения войны (ISW) от 8 августа, ВСУ якобы совершили рейд через реку Днепр и высадились на Левом берегу оккупированной Херсонской области, прорвав оборону россиян. В Минобороны Украины эту информацию опровергли.