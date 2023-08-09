"Извлекли уроки": ВС РФ укрепили Бердянский аэропорт тремя линиями обороны (видео)

По словам заместителя председателя Бердянского районного совета Виктора Дудукалова, россияне продолжают укрепляться на Запорожском направлении, но украинские силы активно бьют по тылам.

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На Запорожском направлении ежедневно заметны продвижения и успехи Сил обороны Украины. Это фиксируется и российской стороной, что побуждает их усиленно укреплять уже оккупированные города на этом направлении. Об этом 9 августа рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире "24 канала".

По словам Дудукалова, российские оккупанты частично извлекают уроки из своих ошибок. При этом он подчеркнул, что морально-психологическое состояние солдат российской армии на оккупированных территориях остается на очень низком уровне.

Так, на территории Запорожской области оккупанты активно строят окопы и укрепления. Например, в поселке Андреевка продолжает расти глубокий ров, который играет важную роль в обеспечении безопасности в направлении к Азовскому морю. А в аэропорту в Бердянске возвели три линии защиты.

"Если сравнивать Бердянск с Мелитополем или Мариуполем, конечно, он имеет другое стратегическое значение, потому что наш город не является транзитным и не является "ключом" к Крыму", — пояснил Дудукалов.

Чиновник подчеркнул, что оккупанты как в прошлом, так и в настоящем году активно укрепляют свои позиции. Однако украинская разведка постоянно следит за передвижениями техники и событиями на оккупированных территориях.

"Это очень важно, так как в последнее время по тылам наши силы довольно точно "гасят" из современных ракет", – подчеркнул Дудукалов.

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По его словам, нельзя недооценивать россиян, так как практика показывает, что они научились современным воевать современными средствами.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ от 9 августа, Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и при этом сдерживают наступление ВС РФ на Донбассе и Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним также, по данным Института изучения войны (ISW) от 8 августа, ВСУ якобы совершили рейд через реку Днепр и высадились на Левом берегу оккупированной Херсонской области, прорвав оборону россиян. В Минобороны Украины эту информацию опровергли.