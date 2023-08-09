"Каждый день есть прилеты": мэр Новой Каховки объяснил, почему ВСУ попадают четко в цель

Ежедневная и слаженная работа различных структур подразделений Вооруженных сил Украины приводит к большим потерям среди живой силы и техники россиян на Херсонщине, рассказал Владимир Коваленко.

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Городской голова временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области Владимир Коваленко заявил, что прилеты по городу происходят ежедневно, в частности Вооруженные силы Украины четко знают, куда бить. Об этом он сообщил порталу Новости.LIVE.

"У нас каждый день есть на территории громады прилеты в те или иные точки. И я только одно хочу сказать: что абсолютно согласованно работают все соответствующие структуры Вооруженных сил Украины. Потому что предварительно — это вчера, позавчера — те или иные жилые дома, те или иные территории, прилеты — они четко знают куда прилетают", — сказал Владимир Коваленко.

По его словам, такая ежедневная и слаженная работа различных структур подразделений Сил обороны на территории громады приводит к большим потерям среди живой силы и техники врага.

Напомним, 9 августа около 10:00 Вооруженные силы Украины попали в пункт управления российских оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Местные Telegram-каналы сообщили о двух прилетах в районе Новокаховского электромашиностроительного завода.

Также 9 августа росСМИ сообщили о сильном взрыве в Московской области России. Он произошел на территории Загорского оптико-механического завода, который производит оптику для российской армии. В результате взрыва в соседних домах выбило окна, а некоторые люди могли оказаться под завалами.

В этот день взрывы прогремели и во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Джанкоя. Сначала в Джанкойском районе слышали взрывы, после чего в небо подняли российские вертолеты.