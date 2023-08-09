Перевозил оккупантов: ВСУ уничтожили микроавтобус войск РФ (видео)

Вражеская техника была расположена вблизи разрушенных зданий и густой растительности, но это не помешало ликвидировать транспорт.

Related video

Украинские защитники сумели уничтожить микроавтобус, который регулярно перевозил личный состав врага. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

Провели успешную работу бойцы 63-й отдельной механизированной бригады. На видео видно, что техника была расположена вблизи разрушенных зданий и густой растительности, но это не помешало ликвидировать транспорт.

"Хорошая работа", — говорится в заметке Сырского.

Уничтожение техники россиян летом 2023 года

Аэроразведчик зафиксировал место дислокации российской гаубицы МСТА-Б и помог артиллеристам быстро избавиться от нее. Благодаря соответствующим координатам бойцы 30-й бригады точными выстрелами из HIMARS ликвидировали технику. Генерал-полковник отметил, что произошел и взрыв боекомплекта.

Также 7 августа бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику. Впоследствии произошло попадание. Результата удалось достичь благодаря совместным усилиям бойцов 1-й САБ 2-го самоходного артдивизиона Третьей штурмовой бригады.

Дешевые FPV-дроны ВСУ уничтожили гордость армии РФ — танк Т-90 "Прорыв". Успешную отработку по цели украинские защитники провели вблизи населенного пункта Николаевка Друга, который расположен на территории Донецкой области.

Напомним, ВСУ 7 августа применили САУ и эффектно уничтожили бронетехнику врага. Группа российской бронетехники передвигалась по дороге вблизи разрушенных гражданских домов, но была остановлена украинскими войсками.