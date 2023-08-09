"По просьбе Ватикана": ОАЭ намерены организовать встречу Зеленского с Путиным, — СМИ

По версии издания, встречу хотят организовать во время конференции ООН по изменению климата, которая будет проходить в Дубае.

Related video

Президент Эмиратов Мухаммед ибн Заид планирует организовать встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 8 августа L’Orient-Le jour, ссылаясь на эксклюзиновную информацию, полученную изданием от западных и арабских дипломатов,

По информации журналистов, саммит лидеров России и Украины может состояться во время конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре в Дубае. Издание предполагает, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад ибн Заид уже работает над "организацией встречи президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по просьбе Папы Франциска".

Накануне The New York Times сообщала, что за последний год Мохаммад ибн Заид дважды ездил к Путину в Россию, а в июне 2023-го ОАЭ была "почетным гостем" на главном инвестиционном форуме страны-агрессора. NYT отмечала, что американские чиновники "не смогли убедить шейха Мохаммеда присоединиться к внешней политике США, особенно в части ограничения военных связей Китая и изоляции России после вторжения на Украину".

Напомним, 7 августа у Зеленского назвали пункты переговорного фундамента с Россией. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, единственная мирная инициатива, с которой согласен Киев, — формула Владимира Зеленского. Любые другие договоренности продолжат войну в будущем.

Ранее, 23 июля, папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в Москве. Папа Римский Франциск якобы выступил с предложением о встрече с патриархом Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда его самолет будет делать дозаправку по пути в Монголию или обратно.