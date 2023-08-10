В Московской области прогремели взрывы: в Домодедово вспыхнул пожар, – соцсети (фото, видео)

По данным МЧС Московской области, на территории столичного региона загорелся автосервис. Огонь охватил 1 000 квадратных метров.

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В ночь на 10 августа в Московской области Российской Федерации произошел сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

Авторы канала пишут, что очевидцы слышали два взрыва в Домодедово, за которыми последовало возгорание. По их словам, загорелся участок в районе котельной. В сети также были опубликованы соответсвующее кадры.

"Да, я видела, как оно взорвалось!", — сказала одна из женщин на видео.

В Домодедово были слышны взрывы

В Московской области вспыхнул пожар

Российское издание "РИА-Новости" сообщило со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, что в Домодедово горит автосервис. По данным ведомства, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров.

В Домодедово загорелся автосервис

Российский провоенный блогер Владислав Поздняков написал в своем Telegram-канале, что Домодедово, вероятно, атаковали БПЛА, так как очевидцы сообщали о работе ПВО. Позже он добавил, что согласно другой версии причиной пожара стали взрывы газовых баллонов.

Напомним, что ночь 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице Российской Федерации были сбиты беспилотные летательные аппараты. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Днем того же дня появилась информация о взрыве в Сергиевом Посаде Московской области. По данным СМИ, в здании, в котором произошел взрыв, был организован склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс".

Ранее, 6 августа, в аэропорту Внуково в Москвеу ввели план "Ковер" из-за объектов в воздушном пространстве. Мэр Сергей Собянин признал факт работы столичной ПВО.