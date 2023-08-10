"Нельзя пойти в супермаркет и купить": в ВСУ рассказали, почему в Украине мало систем ПВО

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, лидеры мнений манипулируют общественностью, когда заводят тему о защите неба. Передача такого вооружения осуществляется только после разрешения правительств других стран.

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Украина не может легко приобрести новые системы ПВО, потому что они не продаются в обычных супермаркетах. Для этого нужны специальные разрешения. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 10 августа.

По его словам, системы противовоздушной обороны являются технологическим оружием, которое продается другим странам лишь в том случае, когда это согласовывают правительства государств.

Именно поэтому все заявления многих лидеров мнений, как обозначил их Юрий Игнат, не соответствуют действительности.

"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продается по согласованию правительств стран", — говорится в сообщении.

В украинском командовании неоднократно подсчитывали, сколько систем ПВО нужно Украине для того, чтобы прикрыть всю территорию и обезопасить небо от российских атак. Это количество колоссальное.

"Нужны десятки и даже сотни, если брать все вместе. Германия передала лишь две установки Patriot. Нужно заменять западными системами советские", — подытожил спикер Воздушных сил.

Напомним, 9 августа сообщалось, что Украина получила еще две пусковые установки ЗРК Patriot от Германии. Украина также получила от немецких войск 6525 155-мм дымовых боеприпасов, 10 гусеничных вездеходов BV206 и другую технику.