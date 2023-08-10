Хотели выдать за машину ВСУ: российские военные подорвали собственный танк (видео)

На опубликованных в сети кадрах заметно, что на башне танка Т-72Б нарисована буква "Z".

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Российские военные подорвали собственный танк, попытавшись выдать его за машину ВСУ. На это обратили внимание на Telegram-канале In Factum.

Так, солдаты ВС РФ якобы зашли в тыл украинских военных и подорвали их танк.

"Разведчики одного из наших подразделений, зайдя в тыл противника, обнаружили вражеский танк. Под прикрытием группы, заложил взрывчатые вещества и уничтожил машину", — отметили оккупанты.

Однако, на опубликованных в сети кадрах заметно, что на башне нарисована буква "Z". Утверждается, что на видео танк Т-72Б.

Россияне подорвали свой танк

Сообщается, что затем российский канал удалил свой пост.

Россияне удалили пост об уничтоженном танке Фото: Скриншот

Что такое танк Т-72Б

Модернизированный вариант танка Т-72А с комплексом управляемого вооружения. Для него была разработана возможность выстрелов управляемой ракетой из гладкоствольного орудия.

Напомним, что 10 августа сообщалось, что морские пехотинцы за сутки уничтожили 27 оккупантов и 27 БПЛА россиян. Украинские защитники из 5 бригад морской пехоты также уничтожили 4 единицы техники оккупантов, в том числе два грузовика и две боевые бронированные машины.

Кроме того, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что под Бахмутом впервые заметили комплексы РФ "Вихрь". По его словам, противник пытается выбирать те участки фронта, где их потом не достанут украинские военные. Атака производится на дистанции.