Хотіли видати за машину ЗСУ: російські військові підірвали власний танк (відео)

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що на башті танка Т-72Б намальована літера "Z".

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Російські військові підірвали власний танк, спробувавши видати його за машину ЗСУ. На це звернули увагу на Telegram-каналі In Factum.

Так, солдати ЗС РФ нібито зайшли в тил українських військових і підірвали їхній танк.

"Розвідники одного з наших підрозділів, зайшовши в тил противника, виявили ворожий танк. Під прикриттям групи, заклав вибухові речовини та знищив машину", — зазначили окупанти.

Однак, на опублікованих у мережі кадрах помітно, що на башті намальована буква "Z". Стверджується, що на відео танк Т-72Б.

Росіяни підірвали свій танк

Повідомляється, що потім російський канал видалив свій пост.

Росіяни видалили пост про знищений танк Фото: Скриншот

Що таке танк Т-72Б

Модернізований варіант танка Т-72А з комплексом керованого озброєння. Для нього було розроблено можливість пострілів керованою ракетою з гладкоствольної гармати.

Нагадаємо, що 10 серпня повідомлялося, що морські піхотинці за добу знищили 27 окупантів і 27 БПЛА росіян. Українські захисники з 5 бригад морської піхоти також знищили 4 одиниці техніки окупантів, зокрема дві вантажівки та дві бойові броньовані машини.

Крім того, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що під Бахмутом уперше помітили комплекси РФ "Вихрь". За його словами, противник намагається вибирати ті ділянки фронту, де їх потім не дістануть українські військові. Атака проводиться на дистанції.