"Мечтал освободить Крым": на войне погиб основатель "Мегамарша в вышиванках" Бабинский

По данным организации, Андрей Бабинский погиб вблизи населенного пункта Червоная Криница Запорожской области от вражеского обстрела кассетными боеприпасами.

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На передовой погиб Андрей Бабинский, основатель знаменитой акции "Мегамарш в вышиванках". Информация об этом появилась на Facebook-странице "Мегамарша" 10 августа.

Сообщается, что Андрей Бабинский погиб в результате артиллерийского обстрела с использованием кассетных боеприпасов российской стороной. Бабинский был боевым медиком 80-й ОДШБр.

"8 августа 2023 года в бою за Украину, защищая ее свободу и независимость ценой собственной жизни, старший солдат Андрей Бабинский героически погиб вблизи населенного пункта Червоная Криница, Ореховского района Запорожской области от российского артиллерийского обстрела кассетными боеприпасами", — сказано в сообщении.

Боевой путь Андрея Бабинского

С момента начала широкомасштабной агрессии со стороны России Андрей Бабинский активно участвовал в защите Украины, начав свой путь в составе 97-го батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где он обучился и стал боевым медиком.

Он воевал в Харьковской области и под Бахмутом. Летом 2023 года он перебазировался в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

"Летом 2023 года перевелся в 80-ю ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Мечтал освободить Крым", — сказано в сообщении.

Организация "Мегамарш в вышиванках" подчеркнула, что Андрей Бабинский был не только страстным защитником, но и выдающейся личностью. Он внес огромный вклад в развитие акции, начавшейся как небольшое мероприятие в 2008 году и выросшей до масштабного события, имеющего значение не только на уровне страны, но и за ее пределами.

Напомним, 10 августа стало известно, что возможными жертвами российского удара по Запорожью могли быть две девушки-певицы.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что на фронте погиб Андрей Веремиенко, защитник Украины из состава штурмового батальона "Айдар".