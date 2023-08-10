Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Мечтал освободить Крым": на войне погиб основатель "Мегамарша в вышиванках" Бабинский

Андрей Бабинский, Бабинский, основатель мегамарша в вышиванках,
Фото: Соцсети | Андрей Бабинский погиб на Запорожском направлении

По данным организации, Андрей Бабинский погиб вблизи населенного пункта Червоная Криница Запорожской области от вражеского обстрела кассетными боеприпасами.

Related video

На передовой погиб Андрей Бабинский, основатель знаменитой акции "Мегамарш в вышиванках". Информация об этом появилась на Facebook-странице "Мегамарша" 10 августа.

Сообщается, что Андрей Бабинский погиб в результате артиллерийского обстрела с использованием кассетных боеприпасов российской стороной. Бабинский был боевым медиком 80-й ОДШБр.

"8 августа 2023 года в бою за Украину, защищая ее свободу и независимость ценой собственной жизни, старший солдат Андрей Бабинский героически погиб вблизи населенного пункта Червоная Криница, Ореховского района Запорожской области от российского артиллерийского обстрела кассетными боеприпасами", — сказано в сообщении.

Боевой путь Андрея Бабинского

С момента начала широкомасштабной агрессии со стороны России Андрей Бабинский активно участвовал в защите Украины, начав свой путь в составе 97-го батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где он обучился и стал боевым медиком.

Fullscreen

Он воевал в Харьковской области и под Бахмутом. Летом 2023 года он перебазировался в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

"Летом 2023 года перевелся в 80-ю ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Мечтал освободить Крым", — сказано в сообщении.

Организация "Мегамарш в вышиванках" подчеркнула, что Андрей Бабинский был не только страстным защитником, но и выдающейся личностью. Он внес огромный вклад в развитие акции, начавшейся как небольшое мероприятие в 2008 году и выросшей до масштабного события, имеющего значение не только на уровне страны, но и за ее пределами.

Напомним, 10 августа стало известно, что возможными жертвами российского удара по Запорожью могли быть две девушки-певицы.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что на фронте погиб Андрей Веремиенко, защитник Украины из состава штурмового батальона "Айдар".