На фронте погиб "айдаровец" Андрей Веремиенко (фото)

Военный защищал Украину с 2014 года. По словам побратимов, "Монах" был отзывчивым, веселым и профессиональным.

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Защитник Украины из состава штурмового батальона "Айдар" Андрей Веремиенко погиб на фронте. Об этом сообщает военный и журналист Александр Курбатов в фейсбуке.

Андрей Веремиенко был участником на тот момент еще добровольческого батальона "Айдар".

"Ветеран еще старого "Айдара", который в первые дни создания бригады в конце февраля 2022 года пришел к нам с побратимами и стал основой одного из важных подразделений. Интеллектуал, свободный английский, мог быть "гражданином мира", но остался украинцем", — написал Курбатов.

Известно, что Андрей Веремиенко воевал под Луганским аэропортом в начале войны с РФ в 2014 году. Тогда же в одном из интервью на вопрос, что нужно сделать для выживания Украины, сказал: "нам необходимо ми-ли-та-ризу-ва-ться".

Андрей "Монах" Веремиенко

Побратим погибшего Никита Козачинский был в роте Веремеенко. Он сообщил, что командир погиб 6 августа.

"Вчера погиб командир моей роты. Человек-легенда из батальона Айдар. Andrzej Weremijenko. Позывной "Монах". Человек, которому лично я очень благодарен за миллион вещей. За пример. За дружбу. И друг, и командир. Опытный и профессиональный, порядочный и веселый. Заботящийся о людях вокруг него более чем о себе", — написал Козачинский 7 августа.

Напомним, 7 августа стало известно, что на фронте погиб экс-нардеп Сергей Слабенко, который пошел защищать Украину с начала полномасштабного вторжения.