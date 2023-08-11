Неуклюжая попытка: НГУ ликвидировала замаскированное авто, на котором россияне везли снаряды (видео)

Солдаты РФ пытались попасть в дрон из автомата Калашникова, но промахнулись, поэтому потеряли и транспортное средство, и запас БК.

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В сети опубликовали кадры с Запорожского отрезка фронта. На видео бойцы Сил обороны обнаружили новый способ перевозки БК и живой силы армии РФ — с использованием гражданского автомобиля. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

Авторы сообщения указали, что на видео зафиксирована работа бойцы из подразделения "Ласточка" 11 бригады им. Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины, которые участвуют в наступательной операции на Запорожье. В частности, украинский дрон обнаружил на опушке леса гражданскую машину с зеленой крышей. Когда присмотрелись, то выяснили, что транспортное средство используют оккупационные войска — привезли запас снарядов и, собственно, сами прибыли на позиции.

Бойцы провели спецоперацию с помощью, похоже, двух дронов. Один дрон все снимал сверху, при этом отвлекал на себя внимание оккупантов — они даже пробовали подстрелить его из автомата Калашникова. Попытка была "неуклюжей", указывают авторы. Пока продолжалась стрельба, другой дрон ударил по авто, начиненному снарядами. После этого над местом попадания во все стороны разлетелся огонь и обломки.

В заметке не указано, где именно и когда сняли видео — лишь указано, что события происходили в Запорожье.

Отметим, военный обозреватель Константин Машовец оценил позиции армии РФ на Запорожском отрезке фронта. Из его слов следует, что вскоре оккупантам придется отступать из Урожайного — еще одного населенного пункта на берегу река Мокрые Ялы. Кроме того, "неспроста ситуация" складывается для противника возле Васильевки и Роботино.

Ситуация на Запорожье — 11 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию за утро 11 августа указано, что на Запорожье враг пытается удержать продвижение Сил обороны. При этом россияне не забывают обстреливать населенные пункты неподалеку от линии фронта — пострадало 15 точек, в частности, от авиаудара — Малая Токмачка.

Напоминаем, 9 и 10 августа РС РФ нанесли два ракетных удара по городу Запорожью. От удара 9 августа погибли три человека, среди них — две девушки-певицы: Светлана и Кристина пели дуэтом и собирали деньги на помощь ВСУ. 10 августа россияне попали по гражданскому объекту — отелю "Рейкарц", где был детский лагерь. После этого ООН выступила с заявлением относительно события: заявило, что это "недопустимо".