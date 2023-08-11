Незграбні спроби: НГУ ліквідувала замасковане авто, на якому росіяни везли снаряди (відео)

Солдати РФ намагались влучити в дрон з автомата Калашникова, але промахнулись, тому втратили і транспортний засіб, і запас БК.

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У мережі опублікували кадри з Запорізького відтинку фронту. На відео бійці Сил оборони виявили новий спосіб перевезення БК та живої сили армії РФ — з використанням цивільного автомобіля. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Автори допису вказали, що на відео зафіксовано роботу бійці з підрозділу "Ластівка" 11 бригади ім. Михайла Грушевського Національної гвардії України, які беруть участь у наступальній операції на Запоріжжі. Зокрема, український дрон виявив на узліссі цивільну машину з зеленим дахом. Коли придивились, то з'ясували, що транспортний засіб використовують окупаційні війська — привезли ним запас снарядів та, власне, самі прибули на позиції.

Бійці провели спецоперацію за допомогою, схоже, двох дронів. Один дрон все знімав згори, при цьому відвертав на себе увагу окупантів — вони навіть пробували підстрелити його з автомата Калашникова. Спроба була "незграбною", вказують автори. Поки тривала стрілянина, інший дрон вдарив по авто, начиненому снарядами. Після цього над місцем влучання в усі боки розлетівся вогонь та уламки.

У дописі не вказано, де саме і коли зняли відео — лише зазначено, що події відбувались на Запоріжжі.

Зазначимо, військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив позиції армії РФ на Запорізькому відтинку фронту. З його слів випливає, що незабаром окупантам доведеться відступати з Урожайного — ще одного населеного пункту на березі річка Мокрі Яли. Крім того, "неспроста ситуація" складається для противника біля Василівки та Роботиного.

Ситуаця на Запоріжжі - 11 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом за ранок 11 серпня вказано, що на Запоріжжі ворог намагається втримати просування Сил оборони. При цьому росіяни не забувають обстрілювати населені пункти неподалік від лінії фронту — постраждало 15 точок, зокрема, від авіаудару — Мала Токмачка.

Нагадуємо, 9 та 10 серпня РС РФ завдали двох ракетних ударів по місту Запоріжжю. Від удару 9 серпня загинуло троє людей, серед них — дві дівчини-співачки: Світлана та Христина співали дуетом та збирали гроші на допомогу ЗСУ. 10 серпня росіяни поцілили по цивільному об'єкту — готелю "Рейкарц", де був дитячий табір. Після цього ООН виступила з заявою щодо події: заявило, що це "неприпустимо".