"Це абсолютно неприпустимо": в ООН відреагували на обстріл готелю "Рейкарц" в Запоріжжі

Гуманітарна координаторка ООН Деніз Браун заявила, що обстріли мирних міст є порушенням міжнародного гуманітарного права і закликала Росію негайно припинити удари по Україні.

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Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун 10 серпня відреагувала на удар російської армії по готелю "Рейкарц" У Запоріжжі. Вона заявила, що в цьому готелі зупинялися співробітники ООН та інших гуманітарних організацій, які допомагають постраждалим від війни людям.

Браун повідомила, що сама неодноразово зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. А також команда ООН використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто.

"Це абсолютно неприпустимо. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", — заявила Деніз Браун.

Гуманітарна координаторка ООН наголосила, що такі удари по мирному населенню є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів", —сказала Браун.

Вона закликала Росію негайно припинити удари по Україні: "В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні".

Що відомо про обстріл Запоріжжя

10 серпня Збройні сили РФ застосували ракету "Іскандер-К" для атаки по Запоріжжю. Відомо, що внаслідок обстрілу росіян постраждав готель. У його приміщенні був дитячий табір для дітей від 6 до 13 років.

В ДСНС України повідомили, що ракетні удари по цивільній інфраструктурі Запоріжжя забрали життя жінки.

За інформацією керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко, жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги. Станом на 22:27 кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо — діти.

Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла на місці прильоту. Разом з поліцейськими надзвичайники оглядають приміщення та допомагають людям вийти з розбитої будівлі.

Раніше, 9 серпня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок чого було зруйновано церкву та торговельні точки на території Шевченківського району. Також є загиблі та постраждалі.