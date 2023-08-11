Двух российских офицеров судят по делу о "нападении Украины на РФ", — росСМИ

В основе уголовного дела — события апреля 2022 года. Тогда сообщалось о взрывах и пожаре на складе боеприпасов в Белгородской области. По делу проходят двое офицеров, которых обвиняют в нарушении правил боевого дежурства во время "внезапного нападения на территорию РФ".

Related video

Двух российских офицеров могут отправить в тюрьму на десять лет по делу о "нападении Украины на Россию", которое они не смогли предотвратить. Об этом пишут в российском издании "Коммерсант".

По информации журналистов, суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ (ч. 2 ст. 340 УК РФ), совершенное после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фигурантами выступают двое старших офицеров ВС РФ — подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков. По версии следствия, они не смогли предотвратить в апреле 2022 года обстрел ВСУ своей части в Белгородской области, в том числе склада боеприпасов. В результате атаки погибли семеро военнослужащих. Также было уничтожено 15 единиц различной военной техники.

Журналисты отмечают, что заседание скорее всего пройдет в закрытом режиме, а публичным станет оглашение резолютивной части судебного решения.

По информации СМИ, в основу дела легли события 27 апреля 2022 года. Тогда в сети сообщали о взрывах и пожарах в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о возгорании на складе боеприпасов.

После случившегося военная прокуратура начала расследование. Арестовали майора Дмитрия Дмитракова, а позже обвинения предъявили его начальнику, подполковнику Анатолию Бондареву.

Окружной военным суд обнародовал информацию о 15 уничтоженных единиц военной техники, еще 30 единиц пострадали. Также сообщалось о потерях среди военнослужащих РФ. По информации следствия, семеро человек погибли, еще 43 получили ранения.

Напомним, 11 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал", которые запустили с четырех самолетов МиГ-31К. "Прилет" зафиксировали в Прикарпатье. Ракета попала в жилой дом в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.

Также 11 августа враг атаковал украинскую столицу. Обломки ракеты были зафиксированы в Оболонском и Днепровском районах Киева.