"Знаем их слабые места": в ВСУ заверили, что контролируют ситуацию под Купянском (видео)

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, за последние сутки противник обстрелял украинские позиции из артиллерии 502 раза. Также активно используется авиация, но Силы обороны сдерживают их атаки.

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Российские оккупанты продолжают свои попытки наступления на Купянском направлении, где у них цель выйти непосредственно к городу. Там сохраняется сложная ситуация. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона 11 августа.

По его словам, украинские военные контролируют ситуацию и не дают россиянам прорваться. В это время войска противника пытаются атаковать позиции ВСУ при помощи всех видов артиллерии, которая у них есть в наличии. За прошедшие сутки было минимум пять полноценных попыток прорвать оборону.

"502 раза обстреливали нас всеми видами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Продолжают на этом направлении активнее использовать авиацию — 15 авиаударов нанесли", — говорится в сообщении.

При этом, попытки ВС РФ наступать на Купянском направлении заканчиваются для них колоссальными потерями. ВСУ во время отражения атак ликвидировали 21 оккупанта. 91 получил ранения, а еще двое попались в украинский плен.

Помимо человеческого ресурса, зафиксированы потери среди противника и в технике. В частности, речь идет про 2 танка и 3 пушки.

"Ситуация, конечно, трудна, учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Ведь мы знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки. Знаем, самое главное, их слабые места" , — подчеркнул спикер.

Напомним, 11 августа сообщалось, что в WSJ рассказали об успехах наступления украинских военных. ВСУ вернулись к тактике небольших подразделений, которая помогла им освободить значительное количество территорий в прошлом. В качестве примера журналисты приводят батальон "Скала", который насчитывает 170 бойцов и ведет наступление в районе поселка Работино.