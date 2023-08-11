"С треском провалились": 59 бригада ВСУ сорвала атаку оккупантов (видео)

Украинские защитники сожгли две вражеских БМП, когда российские оккупанты пытались организовать атаку.

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Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка рассказали о том, как у них получилось сорвать атаку оккупантов. В Facebook они опубликовали видео работы.

Первый Стрелковый батальон организовал успешную оборону. Украинские защитники сожгли две вражеских БМП.

"Попытка штурма украинских позиций у оккупантов с треском провалилась... еще на этапе подготовки. Идем к победе", — указано в заметке.

Бойцы рассказали, что оккупанты попытались организовать штурмовые действия. Экипажи БМП знали, куда едут. Одну из машин украинцы уничтожили дрном-камикадзе.

Уничтожение БМП и танков россиян летом 2023 года

Дрон 9 августа попал под влияние "глушилки" российских захватчиков, после чего начал отходить с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели. Российские оккупанты попытались помешать его работе с помощью системы РЭБ. Беспилотник оказался в зоне действия вражеской радиоэлектроники и начал не только отклоняться от курса, но и терять высоту. Оператор не оставлял попыток бороться с препятствиями.

Дрон TORO 8 августа поразил российскую БМП в локации, где ранее ВСУ уничтожили танк Т-80. Для атаки украинские военные подразделения использовали дрон-камикадзе TORO с точной камерой, который уничтожает технику и живую силу противника взрывчаткой. Операторы сразу выпустили дрон-камикадзе ликвидировать цель. Беспилотник взял курс на БПМ, быстро подлетел во вражескую военную технику. Как показал БПЛА-разведчик с высоты птичьего полета, атака оказалась удачной: боевая машина с оккупантами загорелась и начала дымить.

ВСУ 11 августа уничтожили российский танк Т-80 РФ под Бахмутом. Российскую тяжелую бронетехнику удалось уничтожить дроном со взрывчаткой, который стоит почти тысячу долларов. За несколько секунд российский танк задымился и загорелся. Еще через мгновение — вспышка от детонации БК.

Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский показал работу бригады "Запорожская Сечь". РЗСВ БМ-21 "Град" вместе с боекомплектом внутри, как сообщают в соцсети, уничтожили кассетными снарядами.