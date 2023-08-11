"З тріском провалилася": 59 бригада ЗСУ зірвала атаку окупантів (відео)

Українські захисники спалили дві ворожих БМП, коли російські окупанти намагалися організувати атаку.

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Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розповіли про те, як у них вийшло зірвати атаку окупантів. У Facebook вони опублікували відео роботи.

Перший Стрілецький батальйон організував успішну оборону. Українські захисники спалили дві ворожих БМП.

"Спроба штурму українських позицій в окупантів з тріском провалилася… ще на етапі підготовки. Йдемо до перемоги", – вказано у дописі.

Бійці розповіли, що окупанти спробували організувати штурмові дії. Екіпажі БМП знали, куди їдуть. Одну з машин українці знищили дрном-камікадзе.

Знищення БМП та танків росіян влітку 2023 року

Дрон 9 серпня потрапив під вплив "глушилки" російських загарбників, після чого почав відходити з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до мети. Російські окупанти спробували завадити його роботі за допомогою системи РЕБ. Безпілотник опинився у зоні дії ворожої радіоелектроніки і почав не тільки відхилятися від курсу, а й втрачати висоту. Оператор не полишав спроб боротися з перешкодами.

Дрон TORO 8 серпня уразив російську БМП у локації, де раніше ЗСУ знищили танк Т-80. Для атаки українські військові підрозділи використовували дрон-камікадзе TORO з точною камерою, який знищує техніку і живу силу противника вибухівкою. Оператори одразу випустили дрон-камікадзе ліквідувати ціль. Безпілотник узяв курс на БПМ, швидко підлетів у ворожу військову техніку. Як показав БПЛА-розвідник з висоти пташиного польоту, атака виявилася вдалою: бойова машина з окупантами загорілася і почала диміти.

ЗСУ 11 серпня знищили російський танк Т-80 РФ під Бахмутом. Російську важку бронетехніку вдалося знищити дроном з вибухівкою, який коштує майже тисячу доларів. За кілька секунд російський танк задимів і загорівся. Ще за якусь мить — спалах від детонації БК.

Нагадаємо, 11 серпня президент України Володимир Зеленський показав роботу бригади "Запорізька Січ". РЗСВ БМ-21 "Град" разом із боєкомплектом всередині, як повідомляють у соцмережі, знищили касетними снарядами.