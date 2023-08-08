Дрон TORO вразив російську БМП у локації, де раніше ЗСУ знищили танк Т-80 (відео)

Для атаки українські військові використовували дрон-камікадзе TORO з точною камерою, який знищує техніку і живу силу противника вибухівкою.

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Українські військові запустили дрон-камікадзе TORO, який знищив російську бойову машину піхоти. Відео бою FPV-дрона з танком розмістив полковник Збройних сил України Анатолій ("Штірліц") Штефан у своєму Telegram-каналі у вівторок, 8 серпня.

"72 ОМБр знищує російську БМП на тому самому місці, де тиждень тому спалили Т-80", — підписав він відео.

На кадрах видно, що бійці ЗСУ вистежили за допомогою дрона-розвідника БМП російських окупантів. Бойова машина їхала ґрунтовою дорогою, притискаючись праворуч до посадки. Місцевість, якою рухалася техніка, у деяких місцях була перекопана. Також на дорозі росіян зустрівся згорілий танк без вежі.

Водночас оператори одразу випустили дрон-камікадзе TORO знищити ціль. Безпілотник узяв курс на БПМ, швидко підлетів до військової техніки і протаранив її. Як показав БПЛА-розвідник з висоти пташиного польоту, атака виявилася вдалою: бойова машина з окупантами загорілася і почала диміти.

Що відомо про дрони TORO

Це український дрон-камікадзе з точною камерою, який знищує техніку і живу силу противника вибухівкою. За словами виробників, у кожного апарата є щонайменше три варіанти складання з різними компонентами.

Технічні характеристики дрона TORO

вантажність — 1,1 кг і 1,6 кг з бойовою частиною;

дальність польоту — 15 км і 10 км;

радіус виявлення цілі — 200 м;

швидкість розгортання — до 5 хв.

Нагадаємо, наприкінці липня дрон-камікадзе ЗСУ відірвав вежу танку з РФ, через що бронетехніка згоріла разом з екіпажем. Ударний безпілотник ледь не втратив зв'язок, але зміг вразити корму танка і підірвати боєкомплект.

А в червні ЗСУ показали, як дрони знищили три російські танки поспіль. Таким чином оператори 47 бригади зірвали штурм окупантів і врятували свою піхоту.